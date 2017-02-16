ألمانيا : إعتقال رجل ضرب زوجته بالمطرقة على رأسها في إحدى مدارس تعليم اللغة !

اعتدى رجل عراقي (51 عاماً) على زوجته بضربها بمطرقة على رأسها، في إحدى مدارس تعلم اللغة الألمانية في وسط مدينة بيلفيلد غربي ألمانيا.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا، اليوم الخميس، إن الحادثة وقعت عند حدود الساعة التاسعة والنصف حسب التوقيت المحلي، وقد تم إلقاء القبض على الجاني بموقع الجريمة.

وشكلت الشرطة لجنة تحقيق تضمّ عشرة محققين في تهمة القتل العمد، فيما نقل راديو بيلفيلد المحلي عن المحققين قولهم إن الدوافع مردها “خلافات أسرية على ما يبدو”.

وقالت صحيفة “فيستفالن بلات” إن الضحية كانت تتابع دورة تعليم اللغة الألمانية حين هاجمها زوجها، متسببا في أضرار بليغة في رأسها، واستطاع الحاضرون السيطرة على الرجل، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه. (DW)

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