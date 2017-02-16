ألمانيا : محكمة تزف خبراً مفرحاً للاجئين السوريين الفارين من ” الخدمة العسكرية ” في جيش بشار الأسد

نقل موقع “تاتس” الألماني عن المحكمة الإدارية في مدينة آخن الألمانية، الثلاثاء، أن الرجال السوريين الذي بلغوا عمر الخدمة العسكرية السورية يستحقون الحماية الكاملة كلاجئين في ألمانيا، وذلك لأن الأجهزة الأمنية السورية قد تلاحقهم بحجة معارضة النظام السوري والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وكان مكتب الهجرة واللاجئين الألماني قد أقر “الحماية الثانوية” (إقامة السنة الواحدة) لهؤلاء اللاجئين، لكن المحكمة ألزمت الجمهورية الاتحادية الألمانية بالحماية الكاملة لهم وفق معاهدة جينيف، لأنهم ملاحقون شخصياً في هذه الحالة وليس فقط بسبب الحرب السورية عموماً.

وتقدم بالدعوى القضائية أمام المحكمة سوريون اضطروا للهرب إلى ألمانيا عام 2015.

وقال القضاة في محكمة آخن إن المتقدمين بالدعوى هم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 وَ 42 عاما وجنود احتياط سوريون في ألمانيا، وإنه في الواقع من المحظور عليهم مغادرة سوريا إلا بعد موافقة النظام السوري على مغادرتهم، ولذلك فقد يتم اعتبارهم في سوريا معارضين ومتهربين من الخدمة العسكرية.

لكن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في مدينة آخن ليس نهائيا بعد، وبإمكان جمهورية ألمانيا الاتحادية الاستئناف ضد الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بولاية شمال الراين وستفاليا. (Deutsche Welle)

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