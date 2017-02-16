أليكسيس سانشيز يصر على إعادة جائزة ” الحذاء الذهبي ” لنادي أرسنال

رغم تذبذب النتائج التي يسجلها نادي #أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز، خاصة في مرحلة الإياب من الموسم الرياضي، إلا أن مهاجمه التشيلي #أليكسيس_سانشيز يواصل تألقه ويُصر على إنهاء المسابقة على رأس هدافيها والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي.

ويجد المهاجم التشيلي منافسة قوية من خمسة مهاجمين يتطلعون لمزاحمته على نفس الجائزة، التي تتيح لهم الفرصة لإحراز “الحذاء الذهبي” الأوروبي أيضًا.

وقد نشرت صحيفة “الدايلي ميل ” البريطانية تقريراً استعرضت فيه تفاصيل السباق المحموم بين المهاجمين الستة للظفر بجائزة “الحذاء الذهبي” في أعقاب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وحتى هذه الجولة نجح سانشيز في تصدر الترتيب بإحرازه لـ 17 هدفاً، بعدما خاض 25 مباراة لعب خلالها 2146 دقيقة بمعدل تهديفي بلغ هدفًا كل 126 دقيقة، وهو ثاني أفضل معدل زمني بين المهاجمين الستة ، حيث يكشف هذا المعدل الزمني الحضور القوي للمهاجم التشيلي، إذ يسجل حتى عندما يخسر فريقه فيستفيد من خوضه لأي مباراة، وهو ما يعزز فرصته في إحراز الجائزة التي لم يفز بها لاعب من “المدفعجية” منذ مواسم عديدة.

ويجد سانشيز منافسة قوية من ملاحقه المباشر البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي إيفرتون الذي يتخلف عنه بفارق هدف واحد، بعدما وقع على 16 هدفاً خلال 24 مباراة لعب خلالها 2097 دقيقة بمعدل زمني بلغ هدفاً في كل 131 دقيقة، إذ استفاد لوكاكو من الفوز الكاسح الذي حققه فريقه على ضيفه نادي بورنموث بسداسية كان نصيب البلجيكي منها أربعة أهداف (سوبر هاتريك).

وبفارق هدفين يأتي خلفهما كل من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي مانشستر يونايتد و الإسباني دييغو كوستا مهاجم نادي تشيلسي وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، حيث سجل زلاتان 15 هدفًا بعدما لعب 24 مباراة، وهي ما تعادل 2160 دقيقة بمعدل هدف كل 144 دقيقة، بينما سجل الإسباني أهدافه الـ 15 خلال 2037 دقيقة التي تعادل 23 مباراة بمعدل بلغ هدفاً كلما مرت 135 دقيقة.

ولا يزال المخضرم الإنكليزي جيرمين ديفو مهاجم سندرلاند يطمح لإرتداء “الحذاء الذهبي” رغم تقدمه في السن ورغم انه يلعب لفريق يقاتل للبقاء في دوري الأضواء، بل أن ذلك شكل حافزًا له لانقاذ فريقه و تحقيقه طموحاته، حيث سجل ديفو 14 هدفًا بعدما لعب 2242 دقيقة، وهي ما تمثل 25 مباراة بمعدل هدف كل 160 دقيقة.

ويمتلك المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير أسرع معدل زمني تهديفي ضمن القائمة السداسية التي تنافس على الجائزة الذهبية ، حيث سجل كين 14 هدفًا بعدما لعب اقل مدة زمنية مقارنة ببقية منافسيه، إذ لعب 1719 دقيقة فقط بسبب تعرضه للإصابة ليحقق معدل زمني بلغ هدفًا كل 122 دقيقة، وهو معدل يكشف المردود المتميز وتطلعاته الكبيرة لإنهاء الموسم كأفضل هداف للموسم الثاني على التوالي بعدما نجح العام المنصرم في ارتدائه.

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