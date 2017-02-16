أوليفر كان يرفض منصب مدير الكرة ببايرن ميونخ

قال أوليفر كان حارس مرمى #بايرن_ميونخ والمنتخب الألماني سابقا، إنه غير مهتم بتولي منصب مدير الكرة في النادي البافاري.

وقال كان لمحطة “زد.دي.اف” التليفزيونية الألمانية عقب الفوز الساحق لبايرن على آرسنال الإنكليزي 5 1/ مساء الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا “منصب مدير الكرة لم يكن ولا يمكن أن يكون خيارا بالنسبة لي”.

وأضاف “لهذا أشعر دائما بالاسترخاء تجاه الأمور برمتها”.

ولعب كان / 47 عاما/ في صفوف بايرن ميونخ بين عامي 1994 و2008 وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ورشحته بعض وسائل الإعلام لتولي منصب مدير الكرة الذي أصبح شاغرا منذ رحيل ماتياس سامر في العام الماضي.

ورفض كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ التعليق على التقارير التي أشارت إلى قرب ماكس إيبرل مدير الكرة لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ من المنصب الشاغر في بايرن، مشيرا إلى أن في ذلك قلة احترام تجاه الأندية الأخرى.

وكان فيليب لام قائد بايرن ميونخ الذي أعلن أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم، قد نأى بنفسه عن المنصب.

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