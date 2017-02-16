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إدلب : مشاهد مؤلمة تظهر تقطيع طائرات بشار الأسد لأطراف الأطفال في بلدة الهبيط ( فيديو مؤذي )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات

شنت طائرات بشار الأسد المروحية غارات على بلدة الهبيط بمدينة إدلب، متسببة باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت شبكة “بوابة إدلب” المحلية، إن القصف أدى إلى استشهاد 4 أشخاص، في حصيلة أولية.

وفيما كانت فرق الدفاع المدني تعمل في موقع الغارة الأولى، عادت الطائرات النظامية واستهدفت البلدة بغارة جديدة.

وبثت الشبكة مقطعاً مصوراً يظهر طفلاً يستنجد بوالده، وقد بترت ساقاه جراء القصف.

عكس السير

3 تعليقات

  1. العدل أساس الملك
    فبراير 16, 2017 , 4:03 م في 4:03 م

    أين المرصد الجرم لحقوق الحيوان!!!
    أين الامم المتحدة
    أين القادة العرب والمسلمين!!!
    إذن فلننتظر حتى يجرح احد من غير المسلمين
    حتى تعقد جلسة طارئة!!!
    لماذا ياترى؟

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  2. PEE ON ALASD
    فبراير 16, 2017 , 5:01 م في 5:01 م

    حسبي الله ونعم الوكيل ويلعن روحك ياحافظ علي هل كر يلي بزرته من هل عاهرة انيسه الخسيسة

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  3. PEE ON ALASD
    فبراير 16, 2017 , 5:04 م في 5:04 م

    يلعن روحك يا حافظ

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