إدلب : مشاهد مؤلمة تظهر تقطيع طائرات بشار الأسد لأطراف الأطفال في بلدة الهبيط ( فيديو مؤذي )

شنت طائرات بشار الأسد المروحية غارات على بلدة الهبيط بمدينة إدلب، متسببة باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت شبكة “بوابة إدلب” المحلية، إن القصف أدى إلى استشهاد 4 أشخاص، في حصيلة أولية.

وفيما كانت فرق الدفاع المدني تعمل في موقع الغارة الأولى، عادت الطائرات النظامية واستهدفت البلدة بغارة جديدة.

وبثت الشبكة مقطعاً مصوراً يظهر طفلاً يستنجد بوالده، وقد بترت ساقاه جراء القصف.

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