إلهام أحمد : سنقاتل القوات التركية إذا تقدمت صوب الرقة

قالت زعيمة كردية إن الفصائل الكردية السورية المسلحة وحلفاءها يتوقعون استمرار الدعم الأمريكي لحربهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا وسيقاتلون القوات التركية إذا تقدمت صوب الرقة.
وتحدثت إلهام أحمد أكبر مسؤولة سياسية كردية لرويترز من شمال شرق سوريا بعد العودة من واشنطن حيث ضغطت على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل الدعم السياسي والعسكري.
وقالت: “يجب أن يكون هناك قطعا دعم عسكري من أجل القضاء على داعش”، وأضافت أن بعض المسؤولين الأمريكيين عبروا عن اعتقادهم بأن الدعم قد يزيد ووصفت اجتماعاتها بأنها إيجابية.
وقالت إلهام أحمد إنها تبينت من لقاءاتها أن الولايات المتحدة ستحافظ على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية إن لم تزد هذا الدعم.
وبالإضافة إلى لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس التقت بمستشارين في مجال السياسة الخارجية بحملة ترامب وتعتزم العودة إلى واشنطن “في أسرع وقت ممكن”.
وكانت تركيا قالت إن الهدف النهائي لتوغلها في سوريا هو تطهير منطقة حدودية تشمل الرقة من الدولة الإسلامية ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.
وقالت إلهام أحمد “هذا غير مقبول. لن يسمح لتركيا” بالاقتراب من المناطق التي طردت منها قوات سوريا الديمقراطية المتشددين.
وأضافت “هذا سيعني زيادة التوتر. إذا حاولوا ذلك فستكون هناك اشتباكات بالطبع”. (REUTERS)
العمي من وين بتنكشوا هالمناظر
يقطع عمرك اذا بتروحي للجنة
بدّي روح الي جهنم
والله يا الهام مدام طالعتم العرب من قراهم مثل تل رفعت ومنبج فاصبح اسمكم قوة احتلال وليس قوة تحرير والرقة كما تعلمين لايوجد بها كرد ابدا الجيش الحر رح يتعاون مع تركيا لطردكون من كل شبر ارض اغتصبتوها من غير حق ولا اتوقع امريكا تتعامل مع عصابات بي ك ك وتلغي دور الجيش التركية والجيوش العربية التي ستدفع نقود لامريكا وتقاتل بالنيابة عنها
وحدة بهالجمال الفريد حرام تقود الوحدات, هاي لازم تقود شرقستان وغربستان وماحولها من جبل قنديل الى عفرين!!! شوية أرهابيين خلوا عواكم يوصل لقبرص انتوا خرج تواجهوا الجيش التركي؟! تضربي بهالموديل متل فزاعة اسعد خرشوف.
وهل وحدة من أشكالك صارت وصية على هالشعب والأرض السورية الرقة ارض سورية وأنتم الغرباء ٠ أشكالكم غير سورية تبعث على التقيؤ ٠لانكم تابعون كلكم الى المجرم الشيوعي اوجلان نفس الطينة ونفس الأشكال الغريبة على السوريين٠ هاد يللي كان ناقصنا بعد النصيرية يجوا البويجية الاغبياء ليسرقوا الارض السورية ٠ لا حضارة ولا علم ولا تاريخ وإنما حقد لكل ما يمت الى العرب بصلة ٠ ٠ مكانكم الطبيعي كأقلية في سوريا المستقبل ان لا تصلوا الى المراكز القيادية ٠ كالملة النصيرية ٠