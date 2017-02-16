إلهام أحمد : سنقاتل القوات التركية إذا تقدمت صوب الرقة

قالت زعيمة كردية إن الفصائل الكردية السورية المسلحة وحلفاءها يتوقعون استمرار الدعم الأمريكي لحربهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا وسيقاتلون القوات التركية إذا تقدمت صوب الرقة.

وتحدثت إلهام أحمد أكبر مسؤولة سياسية كردية لرويترز من شمال شرق سوريا بعد العودة من واشنطن حيث ضغطت على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل الدعم السياسي والعسكري.

وقالت: “يجب أن يكون هناك قطعا دعم عسكري من أجل القضاء على داعش”، وأضافت أن بعض المسؤولين الأمريكيين عبروا عن اعتقادهم بأن الدعم قد يزيد ووصفت اجتماعاتها بأنها إيجابية.

وقالت إلهام أحمد إنها تبينت من لقاءاتها أن الولايات المتحدة ستحافظ على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية إن لم تزد هذا الدعم.

وبالإضافة إلى لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس التقت بمستشارين في مجال السياسة الخارجية بحملة ترامب وتعتزم العودة إلى واشنطن “في أسرع وقت ممكن”.

وكانت تركيا قالت إن الهدف النهائي لتوغلها في سوريا هو تطهير منطقة حدودية تشمل الرقة من الدولة الإسلامية ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت إلهام أحمد “هذا غير مقبول. لن يسمح لتركيا” بالاقتراب من المناطق التي طردت منها قوات سوريا الديمقراطية المتشددين.

وأضافت “هذا سيعني زيادة التوتر. إذا حاولوا ذلك فستكون هناك اشتباكات بالطبع”. (REUTERS)

عكس السير