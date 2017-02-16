باريس سان جيرمان لا يستبعد التعاقد مع ميسي

لا يزال نادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي يحلم بضم النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي الذي طالما تداول اسمه في محيط الفريق في الثلاث سنوات الماضية.

وقد ألمح باتريك كلويفرت، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لاستمرار هذا الحلم من خلال تصريحه المقتضب لإحدى القنوات التلفزيونية الكاتالونية، قبيل المباراة التي جمعت النادي الفرنسي مع فريق برشلونة الإسباني.

وقال الهولندي كلويفرت لقناة “اينتينا 3” الإسبانية حول إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي: “لا يمكن قول مستحيل أبداً، إننا في عالم كرة القدم”.

وأضاف المدير الرياضي لسان جيرمان بحسب صحيفة إيلاف : “أعتقد أن ميسي سعيد في برشلونة، ولكن بالطبع فهو ونيمار أي فريق يسعى لجلبهما”.

يُشار أنّ ميسي يتفاوض حالياً مع نادي برشلونة لتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2018.

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