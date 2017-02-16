بالفيديو .. عراك بالأيدي بين لاعب و زميله في تدريبات بوكا جونيورز

شهدت إحدى الحصص التدريبي الخاصة بفريق #بوكا_جونيورز الأرجنتيني أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت مشاجرة بين اثنين من لاعبي الفريق الشهير.

ونشرت محطة “فوكس” الرياضية مقطع فيديو يظهر نشوب معركة بين المدافع خوان انسوارالدي وزميله المدافع الآخر جونثان سيلفا، وصلت لحد تبادل اللكمات على طريقة الملاكمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن المصدر فإن سبب العراك يعود التحام مشترك بين خوان انسوارالدي جونثان سيلفا، ثم حصل تلاسن وعراك بالأيدي بين بينهما، قبل تدخل بقية اللاعبين والجهاز الفني الذين حاول تهدئة اللاعبين وحل المشكلة.

واضطر مدرب بوكا جونيورز جييرمو سكيلوتو لطرد كل من خوان انسوارالدي جونثان سيلفا من أرض الملعب والتدريبات كعقاب لهما.

جدير بالذكر أن بوكا جونيورز يتصدر ترتيب أندية الدوري الأرجنتيني بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف نيوز أولد بويز.

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