بشار الأسد : لولا روسيا لكانت الأمور أسوأ .. و اجتثاث الإرهاب يستغرق وقتاً طويلاً

قال بشار الأسد في حديث نشر يوم الخميس إن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول السوريين للولايات المتحدة يستهدف “الإرهابيين وليس الشعب السوري” فيما بدا أنه دفاع عن منطق الإجراء.

وقال بشار في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 وقناة تلفزيون تي.أف1 سجل يوم الثلاثاء باللغة الانجليزية “إنها ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب وهو ما حدث. حدث في أوروبا وخاصة في ألمانيا.”

وأضاف “أعتقد أن هدف ترامب هو منع هؤلاء من الدخول… لا يستهدف الشعب السوري.”

ولم يرد بشار على سؤال مباشر عما إذا كان يرى أن سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب هي السياسة الصحيحة. وقال إنه لا يعرف بعد ما ستكون عليه سياسة ترامب تجاه سوريا.

وعن الأوضاع في سوريا، قال بشار إنه “لولا الدعم الروسي لكانت الأمور أسوأ”، ومن السابق لأوانه الحديث عن انتصار نهائي على “الإرهاب”.

وأضاف: “اجتثاث الإرهاب في المناطق السورية الأخرى سيكون طويلاً”.

وقال رأس النظام إنه لا يحق للدول الغربية تحديد مستقبل سوريا بدلاً من السوريين، لافتاً إلى استمرار “الاتصالات غير المباشرة” بين مخابراته والاستخبارات الفرنسية على الرغم من انعدام العلاقات الدبلوماسية.

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