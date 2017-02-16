بلجيكا : لاجئ يطالب مكتب الأحوال المدنية بتعويضه بـ ” 35 ألف يورو ” بعد إضاعة صور و فيديوهات زفافه !

طالب لاجئ في بلجيكا بتعويضه بمبلغ 35 ألف يورو بعد تسبب مكتب حكومي بإضاعة صور وأشرطة فيديو زفافه.

وكان القادم من أفغانستان حصل على حق اللجوء السياسي عام 2005، وعاد إلا بلاده عام 2013، وتزوج وجلب زوجته إلى بلجيكا عام 2015.

ووفق ما ذكرت صحيفة “هت لاتستا نيوز” البلجيكية، وترجم عكس السير، فإن مكتب الأحوال المدنية في مدينة “أنتفيرب” طالب الزوج بإثباتات زواجه، فقدم لهم صور وأشرطة فيديو زواجه الأصلية بعد أن رفضوا القبول بنسخ منها.

ووعد المكتب الزوج بالحفاظ على متعلقاته بشكل جيد إلى حين إعادتها، لكنه تردد بحسب ما نقلت الصحيفة عدة مرات بعد ذلك على المكتب، دون أن يتمكن من استعادتها.

وأضافت الصحيفة أن أحد المتواجدين في المكتب تجرأ أخيراً على إخباره بأن الأشرطة والصور “ضاعوا”.

ونقلت عن اللاجئ (على حد وصفها) قوله إنه لا يريد أية أموال إن أعادوا له ذكرياته الوحيدة، لافتاً إلى أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء البحث جيداً، ومشيراً إلى أن تكلفة زفافه كانت 35 ألف يورو.

عكس السير