رامي عبد الرحمن : ما يجري في الباب هو تنسيق بين قوات النظام و القوات التركية .. و أردوغان يتحدث عن ” انتصارات وهمية ” ( فيديو )
عكس السير
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5 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات
رامي عبد الرحمن : ما يجري في الباب هو تنسيق بين قوات النظام و القوات التركية .. و أردوغان يتحدث عن ” انتصارات وهمية ” ( فيديو )
رامي كردي و كعادة بعض الاكراد لو ضرطت زرافة بالصين ليتهموا الاتراك فيها، رامي مبعوص لانه القادم راح تكون منبج،
لا شك ان هناك ضحايا مدنيين للاسف،، لماذا لا يتكلم رامي عن عمالة تاج راسه اوجلان و عصابته مع النظام بالحسكة و تمثال النافق هبل محمي اكثر من اي بيت سوري؟
هاد هو الواقع معركة الباب كشفت لصوص الثورة السورية و أعدائها من كلاسينهم.
يعني إنّو مفكرين اسامة سليمان
فرانكو نيرو !!!
لا اذا شوفته مثل فرخ المخابرات!!!
الله يحرمني ياه ربي !!