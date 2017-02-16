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رامي عبد الرحمن : ما يجري في الباب هو تنسيق بين قوات النظام و القوات التركية .. و أردوغان يتحدث عن ” انتصارات وهمية ” ( فيديو )

‏5 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

رامي عبد الرحمن : ما يجري في الباب هو تنسيق بين قوات النظام و القوات التركية .. و أردوغان يتحدث عن ” انتصارات وهمية ” ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. كابوس
    فبراير 16, 2017 , 4:13 م في 4:13 م

    رامي كردي و كعادة بعض الاكراد لو ضرطت زرافة بالصين ليتهموا الاتراك فيها، رامي مبعوص لانه القادم راح تكون منبج،
    لا شك ان هناك ضحايا مدنيين للاسف،، لماذا لا يتكلم رامي عن عمالة تاج راسه اوجلان و عصابته مع النظام بالحسكة و تمثال النافق هبل محمي اكثر من اي بيت سوري؟

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  2. ابو عماد المهاجر
    فبراير 16, 2017 , 6:31 م في 6:31 م

    هاد هو الواقع معركة الباب كشفت لصوص الثورة السورية و أعدائها من كلاسينهم.

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  3. جزائري
    فبراير 16, 2017 , 7:03 م في 7:03 م

    يعني إنّو مفكرين اسامة سليمان
    فرانكو نيرو !!!
    لا اذا شوفته مثل فرخ المخابرات!!!
    الله يحرمني ياه ربي !!

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