كم بلغت تذكرة حفل راشد الماجد بالكويت ؟

في ظاهرة لافتة ونادرة بتاريخ حفلات “هلا فبراير” في #الكويت، قفزت أسعار تذكرة الحفل الخاص بالفنان راشد الماجد إلى 1500 دينار كويتي (ما يعادل 5000 دولار أميركي)، وهو رقم قياسي بأسعار تذاكر جميع الحفلات التي أقيمت في تاريخ الكويت.

ويشارك في حفلات “هلا فبراير” العديد من نجوم الأغنية في العالم العربي، وسيكون الحفل الختامي مع الفنان راشد الماجد.

ولاحظت اللجنة المنظمة منذ الإعلان عن فعاليات مهرجان “هلا فبراير” الضغط الكبير على تذاكر حفل الفنان راشد الماجد، والتي نفدت فور طرحها على الإنترنت، ما دعا اللجنة المنظمة للتفاوض مع الماجد على حفل ثانٍ، لكنه اضطر للاعتذار بسبب ازدحام جدوله بالمواعيد، ما ساهم بظاهرة السوق السوداء بحسب ما نقلت قناة العربية ، إلى أن وصل سعر التذكرة قبيل 24 ساعة من موعد الحفل إلى 1500 دينار كويتي، وربما يرتفع الرقم خلال الساعات المقبلة.

وبررت مصادر اللجنة المنظمة ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة السوق السوداء بأن حفل الماجد يأتي بعد غياب طويل عن جمهوره في الكويت، والذي يعود لأكثر من 6 أعوام.

فيما أكد الفنان راشد الماجد أنه سيقدم خلال الحفل جميع أعماله الجديدة هدية منه لجمهور حفلات “هلا فبراير”.

عكس السير