لافروف يؤكد إجراء محادثات جنيف بشأن سوريا خلال أيام

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إجراء محادثات جنيف بشأن سوريا، في الـ23 من فبراير/شباط الجاري.

تصريحات لافروف جاءت في لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في موسكو.

ونقلت وسائل إعلام روسية بينها وكالة “تاس” و “روسيا اليوم” عن لافروف قوله مخاطبًا دي ميستورا: “نأمل أن تسهّل لقاءاتكم في موسكو التحضيرات لمفاوضات جنيف، المقررة في الـ23 من فبراير”.

وأضاف “روسيا تدعم الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ونحاول الإسهام في هذا، بموافقتنا مع زملائنا الأتراك والإيرانيين حول وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام السوري على جزء كبير من الأراضي السورية”.

من جهته أوضح دي ميستورا أن محادثات جنيف ستركز على بحث القضايا المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد وإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الوفود المشاركة بجنيف ستبدأ بالوصول قبيل الانطلاق الرسمي للمحادثات بثلاثة أيام لعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الأممي. (ANADOLU)

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