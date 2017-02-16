وزير الخارجية التركي : في حال أقمنا مناطق آمنة ببنى تحتية .. أنا واثق بأن الكثير من اللاجئين سيفضلون العودة الى سوريا

أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء من قطر، أن فكرة إقامة “مناطق آمنة” في شمال سوريا يجب أن تنفذ سريعا لاستقبال آلاف النازحين السوريين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين أن بلاده تريد إقامة “منطقة آمنة” تكون خالية من الإرهابيين في شمال سوريا للتمكن من استقبال النازحين فيها.

وقال أردوغان “إن هدفنا هنا هو إقامة منطقة مساحتها ما بين أربعة إلى خمسة آلاف كلم مربع تكون خالية من الإرهابيين لجعلها منطقة آمنة”.

وقال وزير الخارجية الذي يرافق أردوغان في زيارته إلى قطر “في البداية علينا أن ندافع عن هذه الفكرة”.

وتابع تشاوش أوغلو خلال تدشينه مستشفى تركيا في الدوحة “ثانيا، اذا اقيمت هذه المناطق سنكون بحاجة إلى بناء مساكن ومدارس وتوفير تجهيزات، وهذا يعني أنه سيكون علينا جميعا جمع الاموال لتوفير افضل شروط حياة” للاجئين.

واضاف الوزير التركي “في حال اقمنا مناطق آمنة ببنى تحتية، انا واثق بأن الكثير من اللاجئين سيفضلون العودة الى سوريا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الى اقامة مناطق امنة الا أنه لم يدخل في تفاصيلها. (AFP)

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