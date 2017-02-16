وزير الدفاع التركي : أمريكا لا تصر على إشراك الوحدات الكردية في عملية ” تحرير الرقة “

قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تصر على مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عملية مزمعة لطرد تنظيم “داعش” الإرهابي من معقله في مدينة الرقة.

وفي تصريحات للصحفيين بثها التلفزيون التركي خلال زيارة وزير الدفاع لبروكسل قال إشيق إنه يجب تنفيذ عملية الرقة مع قوات عربية وبدون وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف أن رئيس الأركان الأمريكي سيزور تركيا غداً الجمعة.

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