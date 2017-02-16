وزير خارجية ألمانيا يرفض فكرة إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين في تونس و ليبيا

أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن رفضه لإنشاء مراكز استقبال للاجئين في تونس وليبيا.

وقال الوزير “إن هذا سيدفع لعدم استقرار تونس، والأوضاع في ليبيا لا يتحكم فيها أحد”.

وجاء تصريح غابرييل لصحيفة فرانكفورتر الغيمانيه تسايتونغ اليوم الخميس، معلقاً على تصريح سابق لرئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان غابرييل رئيسا له قبل استقالته من منصبه وتولي حقيبة الخارجية.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن حل مشكلة اللاجئين لا يمكن أن تتم من خلال وسيلة واحدة فقط. وأضاف للصحيفة “يمكن أن يبدأ الحل من خلال دعم – أينما يجب – والدفع إلى استقرار الدول التي يجئ منها اللاجئون أو الدول التي يعبرون منها إلى أوروبا، من خلال سياسة لجوء أوروبية موحدة”. (REUTERS-DW)

عكس السير