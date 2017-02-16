CNN : البنتاغون قد توصي بنشر قوات أمريكية في سوريا لـ ” محاربة داعش “

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد توصي بأن تنشر الولايات المتحدة قوات نظامية مقاتلة في سوريا لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وهذه واحدة من عدة أفكار يدرسها البنتاجون بعد أن أمهل الرئيس دونالد ترامب مسؤولي الدفاع حتى نهاية الشهر لوضع مقترحات لتسريع وتيرة الحرب ضد الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة لديها بالفعل عدد صغير من جنود القوات الخاصة في سوريا. وأضاف أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم تقدم أية خيارات لترامب.

وذكرت (سي.إن.إن) أن المقترح لم تتضح تفاصيله بالكامل وهو واحد من عدة أفكار تجري دراستها. (REUTERS)

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