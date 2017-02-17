ألمانيا : السلطات ترحل لاجئين للاشتباه بصلتهما بالإرهاب

قررت السلطات الألمانية ترحيل لاجئين، أحدهما جزائري والآخر نيجيري، للاشتباه في صلتهما بالإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى اليوم الجمعة إن الوزارة أصدرت اليوم قرارين بهذا الشأن وفقا لقانون الإقامة الألماني.

وتم القبض على النيجيري (22 عاما) والجزائري (27 عاما) أمس الخميس قبل الماضي في حملة أمنية كبيرة بمدينة غوتينغن الألمانية للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي، وبحسب بيانات المحققين، كانت الإعدادات للهجوم قد بلغت مرحلة متقدمة تكاد تسمح بتنفيذه في أي وقت.

ووفقا للتحقيقات، فإن الرجلين محسوبان على الأوساط الإسلامية المتطرفة.

وأمرت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ إيداع المتهمين سجن الترحيلات.

ويمكن لوزارة الداخلية المحلية في الولاية إصدار أمر بترحيل المتهمين دون أمر رسمي سابق في حالة درء خطر إرهابي أو مخاطر أخرى على الأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات المتوفرة لدى سلطات الأمن تؤكد تلك المخاطر. (DPA)

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