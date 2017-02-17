ألمانيا : مواطن يضحي بسيارته الفاخرة لإنقاذ سائق من الخطر .. و الشركة ترد له جميل بطولته

بشجاعة كبيرة، قام مواطن ألماني في مدينة ميونخ بإنقاذ رجل من موت محقق على الأوتوستراد، مضحياً بسيارته الفاخرة من نوع “تسلا”.

وتسببت الحاثة بضجة كبيرة في ألمانيا، وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام ألمانية، فإن مانفريد كيك (41 عاماً) كان في طريقه على الأتوتستراد A9 في وقت الذروة بعد انصراف الموظفين عندما لاحظ أن سيارة تترنح أمامه، وبدت وكأن سائقها فقد السيطرة عليها.

وعلى الفور، قام الرجل بسرعة فائقة بتجاوز السيارة المترنحة، وشاهد أن سائقها “لايبدو بصحة جيدة”، ليتصل بالاسعاف، ويخفف سرعته متسبباً باصطدام سيارته بالسيارة الأخرى بهدف إيقافها.

ولم يتأذى السائق الآخر، وتبين أنه يعاني من مشاكل طبية، وكان فاقداً للوعي بشكل شبه كامل، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة.

وقال، جوهان بتريزاك، المتحدث باسم إطفاء مدينة ميونخ، بحسب ما ترجم عكس السير: “إن ما فعله مانفريد هو شجاعة لا توصف، حيث أن احتمال وقوع حادث أليم كان مرتفعاً جداً”، وتم نقل السائق المريض إلى المشفى على الفور.

وقال مانفريد إنه لم يفكر سوى بكيفية إنقاذ الرجل، وأنه كان مدركا للخطر الذي وضع نفسه أمامه، والخسائر التي ستتعرض لها سيارته الفاخرة.

وتبلغ قيمة سيارة “تسلا” الكهربائية حوالي 70 ألف يورو، وبلغت قيمة الأضرار التي تعرضت لها جراء عمل صاحبها البطولي، حوالي 10 آلاف يورو.

لكن بطولة مانفريد لم تذهب سدى، إذ أعلن مالك شركة تسلا “إلون ماسك”، عن تقديره لبطولة مانفريد وتضحيته بسيارتهن، وتكفل الشركة بإصلاح السيارة على حسابها الخاص.

عكس السير