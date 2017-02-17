الرئيسية » ورد الآن » إعلام بشار الأسد : وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها

إعلام بشار الأسد : وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها

‏3 ساعات مضت ورد الآن اضف تعليق

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