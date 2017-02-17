الحكم على صيني فجر عبوة ناسفة لأن ” حياته لم تكن سلسة “

قضت محكمة في #شنغهاي اليوم الجمعة، بالسجن ثماني سنوات على رجل فجر عبوة ناسفة العام الماضي في #مطار_بودونغ_الدولي بالمدينة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مسافرين على الأقل، وتأجيل رحلات.

وقالت المحكمة في بيان مقتضب إن تشو شينغ بو فجر العبوة الناسفة لأن “حياته لم تكن سلسة” فاتخذ خطوات متطرفة “للتنفيس عن غضبه” وأصاب ثلاثة أشخاص.

وكانت الحكومة قالت في البداية إن خمسة أشخاص أصيبوا، بينهم مفجر العبوة الناسفة وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وأخرج تشو شينغ بو زجاجة جعة تحتوي على متفجرات صنعها بنفسه من حقيبة الظهر التي حملها وقذفها على مكتب حجز التذاكر.

وبعد انفجار الزجاجة أخرج سكينا وأحدث جرحا في عنقه.

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