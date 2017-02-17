” الخزان كان فارغاً ” .. حلب : عنصر من ” الجيش العربي السوري ” يطلق النار على سائق سوزوكي لأنه رفض تعبئة الماء له !

أطلق عنصر من جيش بشار الأسد النار على “سائق سوزوكي” رفض الانصياع لأوامره، في حلب، ما أدى إلى نقله للمشفى.

وقالت وسائل إعلام موالية، يوم أمس الخميس، إن “المسلح” أطلق النار على سائق السوزوكي “وائل عكش”، وأصابه برصاصتين في ظهره.

وأطلق المسلح النار على السائق في حلب الجديدة، بعد رفضه الذهاب معه لجمعية الزهراء لتعبئة المياه له، حيث أجابه بالقول إن الخزان (الموجود في السوزوكي) فارغ، والسيارة فارغة من البنزين أيضاً”.

وأثناء محاولة السائق الصعود إلى سيارته بعد رفضه، قام عنصر “الجيش العربي السوري” بإطلاق النار عليه، وأصابه برصاصتين في ظهره.

ورغم ذلك، صعد السائق إلى السيارة وغادر، فقام العنصر بإفراغ “مخزن روسيته” بالسيارة.

وأسعف السائق إلى مشفى الجامعة، وأجريت له عمليات جراحية، وبقيت إحدى الرصاصات عالقة في ظهره.

وتعج مدينة حلب، بآلاف المسلحين من الميليشيات المحلية (جيش – أمن – شبيحة)، والأجنبية (إيران – حزب الله – العراق)، إلى جانب شرطة الاحتلال الروسي.

وتعاني حلب منذ أسابيع من أزمة محروقات وكهرباء ومياه خانقة، يقول النظام إن سبب الأخيرة هو تنظيم “داعش”، علماً أنه كان يقول قبل احتلاله لها من جديد، إن مشاكل المياه سببها “المجموعات الإرهابية المسلحة” المتواجدة في المدينة.

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