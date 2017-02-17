بالفيديو .. معطف ثوري يتسع لـ 15 كغ من الأمتعة أثناء السفر

كشفت شركة جوس بروموشنز الإسترالية النقاب عن معطف ثوري جديد للاستخدام أثناء السفر يتسع لأمتعة كثيرة قد يصل وزنها إلى 15 كغ، وذلك لأن الكثير من شركات الطيران تمنع حمل أمتعة يتجاوز وزنها 10 كغ على متن الطائرة.

وقال ناطق باسم الشركة : “يمكن لهذا المعطف أن يخفي جهازي لابتوب، وجهاز آي باد، وزوجين من الأحذية، وبنطالي جينز، وخمسة قمصان، وكاميرا”.

وأضاف الناطق وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : ” لا يحتاج المسافر إلا أن يدس أمتعته في جيوب المعطف الطويل، لدى وصوله إلى نقطة التفتيش، وعندما يصعد إلى الطائرة يمكن للمسافر أن يحول المعطف إلى حقيبة.

وقال مصمم المنتج آندي بينكي لصحيفة ديلي ميل البريطانية: “هذا المعطف يمكّن المسافر من حمل كل ما يحتاجه لقضاء إجازته، دون أن يقلق من فقدان الأمتعة في المطار، ودون أن يضطر لدفع أجور الوزن الزائد.”

وبحسب التقارير فإن الشركة المصممة تطمح إلى جمع الأموال الكافية لإنتاج هذا المعطف على نطاق واسع وطرحه في الأسواق في أقرب فرصة.

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