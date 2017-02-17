بوغبا : اللعب في مواجهة شقيقي كان شيئاً سحرياً

قال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، الفرنسي #بول_بوغبا، إن مواجهة شقيقه الأكبر فلورنتين لاعب سانت إتيان الفرنسي، خلال مباراة الفريقين أمس الخميس، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، كانت بمثابة “شيئاً سحرياً” ، مشيراً إلى أنهما اتفقا على الاستمتاع بالمناسبة.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وقد كانت المواجهة الرسمية الأولى التي يصطدم فيها الشقيقان بوغبا.

ودخل الشقيقان إلى أرضية الملعب مع بعضهما البعض وتعانقا قبل صافرة البداية وعند سقوط فلورنتين خلال الشوط الثاني وكذلك عقب صافرة النهاية.

ولدى سؤاله عن شعوره إزاء مواجهة شقيقه، قال بوغبا في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد الفضائية إنه “شيء سحري، لم أكن اصدق الأمر عندما رأيته، لقد ضحكنا واتفقنا على الاستمتاع باللحظة، فهي لا تكرر كل يوم”.

وعن فوز مانشستر بالثلاثية، قال بوغبا: “إنه أمر جيد، كنا نرغب في تحقيق الفوز وتسجيل عدد من الأهداف، وقد فعلنا، ستكون المهمة أكثر سهولة بالنسبة لنا في المباراة المقبلة، ولكن المواجهة لم تحسم بعد”. ( DPA )

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