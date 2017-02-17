حصة ” بلاكبيري ” في سوق الهواتف الذكية 0.5 بالمئة !

أظهرت أرقام مؤسسة “غارتنر” لأبحاث السوق، أن حصة نظام #بلاكبيري من السوق العالمي للهواتف الذكية، تراجعت بشكل حاد خلال الربع السنوي الأخير من 2016، إذ كادت تختفي تقريبا.

وشهد الربع الأخير من 2016 بيع أكثر 432 مليون هاتف ذكي، كانت حصة أجهزة بلاكبيري منها 208 آلاف جهاز فقط.

ووفقا لأرقام المؤسسة بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز ، فإن نسبة استعمال أجهزة بلاكبيري التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بالشركة الكندية، بلغت بالتحديد 0.0481 بالمئة.

يشار إلى أن هذه النسبة لم تتضمن أجهزة أخرى للشركة الكندية مثل “بريف” و”DTEK60″، وهي الأجهزة التي لا تعمل بنظام تشغيل بلاكبيري، وتعتمد على نظام أندرويد.

ويهيمن نظام أندرويد على عالم الهواتف الذكية، حيث يشغل أكثر من 81 بالمئة منها في جميع أنحاء العالم، فيما تبلغ حصة نظام “iOS” الخاص بأجهزة آيفون نحو 17.9 بالمئة.

عكس السير