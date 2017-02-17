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رئيس مفرزة الفن ” زهير رمضان ” : فصلنا الفنانين الذين أساؤوا إلى ” رموز السيادة ” في سوريا ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

رئيس مفرزة الفن ” زهير رمضان ” : فصلنا الفنانين الذين أساؤوا إلى ” رموز السيادة ” في سوريا ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. من اللاذقية انا الفرع والباقي اصل
    فبراير 17, 2017 , 4:39 م في 4:39 م

    حيوانات قرود وسوف تظلون قرود ٠ يجب عليكم ان تشكروا أهل السنة لأنهم طوروكم ورفعوكم من مرتبة القرود الى كائنات شبيهة بالبشر ٠ قلتلي فصلتوا بعض الفنانين لأنهم أساءوا للسيادة يا ابن الحرام ٠ طيب ما قولك بالمجرمين القتلة من الروس والمكوس الذين جلبتموهم من كل اصقاع الارض ٠ الم يخترقوا السيادة ايها التافه ٠ لقد وصلت الأمور حدا برئيسكم ان لم يعد يستطيع رفع كلسونه من مخترقي السيادة يا ابن الحرام ٠ شعب علوي منحط لازم تنداسوا بالصرامي العتيقة ٠

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  2. انا
    فبراير 17, 2017 , 4:42 م في 4:42 م

    كلب و عم يعوي.. بدو صرمايه بتمو..

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