رئيس مفرزة الفن ” زهير رمضان ” : فصلنا الفنانين الذين أساؤوا إلى ” رموز السيادة ” في سوريا ( فيديو )

\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0645\u0641\u0631\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0641\u0646 " \u0632\u0647\u064a\u0631 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 ":\u0641\u0635\u0644\u0646\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u0623\u0633\u0627\u0624\u0648\u0627 \u0625\u0644\u0649 " \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 " \u0641\u064a \u0633\u0648\u0631\u064a\u0627(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
حيوانات قرود وسوف تظلون قرود ٠ يجب عليكم ان تشكروا أهل السنة لأنهم طوروكم ورفعوكم من مرتبة القرود الى كائنات شبيهة بالبشر ٠ قلتلي فصلتوا بعض الفنانين لأنهم أساءوا للسيادة يا ابن الحرام ٠ طيب ما قولك بالمجرمين القتلة من الروس والمكوس الذين جلبتموهم من كل اصقاع الارض ٠ الم يخترقوا السيادة ايها التافه ٠ لقد وصلت الأمور حدا برئيسكم ان لم يعد يستطيع رفع كلسونه من مخترقي السيادة يا ابن الحرام ٠ شعب علوي منحط لازم تنداسوا بالصرامي العتيقة ٠
كلب و عم يعوي.. بدو صرمايه بتمو..