رئيس نابولي يفكر في تقديم عرضاً مزدوجاً لإبراهيموفيتش

كشف رئيس نادي #نابولي الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لاورينتيس، أنه يفكر في تقديم عرضاً مزدوجاً للمهاجم السويدي المخضرم #زلاتان_إبراهيموفيتش، النجم الحالي لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، يقضي باللعب في صفوف الفريق، ثم قيادته كمدرب بعد الاعتزال.

وقال لاورينتيس، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”، البريطاني، متحدثاً عن ابراهيموفيتش بقوله : “قلت لنفسي، ربما هذا هو الرجل المناسب لقيادة نابولي بعد خمس أو ست سنوات قادمة”.

وتابع مبدياً اعجابه الكبير بشخصية النجم السويدي : “لقد غزا ملاعب كرة القدم بأدائه القوي، وبإمكانه فعل الشيء ذاته “.

وختم لاورينتيس قائلاً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “أتمنى أن يأتي إلى نابولي كلاعب، إنه يمر بمرحلة معينة تجعل من اللاعبين في مثل سنه لا يلعبون بشكل دائم”.

وكان ابراهيموفيتش، البالغ من العمر 35 عاماً، قد انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتها عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد نجح في تسجيل 20 هدفا ، رفقة فريق “الشياطين الحمر”، منذ بداية الموسم الجاري.

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