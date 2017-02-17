راهب فرنسي يعتدي جنسياً على طفل لـ 10 سنوات متواصلة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على راهب من أبرشية “روان” يبلغ عمره 73 عامًا، سيمثُل أمام القضاء بعدما وجهت إليه تهمة استغلال قاصر من أبناء الأبرشية جنسيًا طيلة 10 سنوات.

وذكرت قناة M6، أن الاعتقال جاء بناءً على الشكوى التي تقدم بها شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي يتواجد في الكنيسة نفسها مع الراهب ، يتهمه فيها باستغلاله طيلة السنوات العشر الأخيرة.

وجاء في البلاغ الذي أصدرته الأبرشية أن “الأب برنار لوكوكيير، اعتقل لمدة 48 ساعًة، وسيتم عرضه على النائب العام للجمهورية الذي ننتظر قراره، وقد تلقّى مطران أبرشية روان بالكثير من الحزن خبر اعتقال الراهب، كما تم استدعاؤه شخصيًا في إطار التحقيق”.

وبدأ الاهتمام بالاستغلال الجنسي الذي يتعرّض له الأطفال في بعض الكنائس، منذ بداية القرن العشرين وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وسبق أن تقدم بابا الفاتيكان السابق “بينيديكتوس السادس عشر”، بالاعتذار للضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من طرف بعض القساوسة، إثر فضيحة مماثلة عاشتها إيطاليا العام 2010.

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