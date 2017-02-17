رويترز : واشنطن لن تتعاون مع روسيا في سوريا طالما أنها تصف معارضي بشار بأنهم ” إرهابيون “

قال مصدر دبلوماسي غربي يوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أبلغ دولا تعارض بشار الأسد أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الأسد بأنهم إرهابيون.
وقال الدبلوماسي “خلال المناقشات أوضح أنه لن يكون هناك تعاون عسكري حتى يقر الروس بأن كل المعارضة ليست إرهابيين”.
وكان الدبلوماسي يتحدث بعد أن عقد تيلرسون أول محادثات مشتركة له مع دول تعارض الأسد بينها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا. (REUTERS)
عكس السير
قيم الخبر
أول ” بعص ” من ترامب لنظام الأسد !! كان بشار يعتقد أن ترامب سوف يقف معه ويتخلى عن المعارضة ، ولكن كل هاي الأحلام ذهبت أدراج الرياح !
البلطجية الروس ومعهم محور الممانعة فرحو كثيرآ بانتخاب ترامب ! يا خيبتكن .. أنا شمتان فيكن !