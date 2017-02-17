فتاة صينية تبتلع 7 فراشي أسنان بعد محاولة إجبارها على الزواج !

تمكن الأطباء في #الصين من إنقاذ حياة فتاة بعد أن ابتلعت 7 فراشي أسنان، احتجاجاً على قرار والديها بتزويجها رغماً عنها، خوفاً عليها من العنوسة.

وكانت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها قد نقلت إلى المستشفى، وهي تعاني من آلام حادة في البطن والمعدة، وأظهرت الصور الشعاعية وجود 7 فراشي أسنان داخل بطنها، مما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العمليات، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وواجه الأطباء صعوبات خلال العملية الجراحية التي استغرقت حوالي 6 ساعات وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث كانت اثنتان من فراشي الأسنان اخترقتا كبد الفتاة البالغة من العمر 31 عاماً، لكنهم تمكنوا في النهاية من إخراج جميع فراشي الأسنان من بطنها.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد لجأت الفتاة إلى هذه الطريقة الغريبة في الاحتجاج، بعد أن رتب لها والداها موعداً مع رجل غريب ليكون زوج المستقبل، لكنها رفضت الزواج منه، مما جعلها في مواجهة مع والديها على مدى 6 أشهر.

ونتيجة الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها الفتاة من والديها، بدأت بابتلاع أشياء غريبة، مثل أزرار القمصان والأساور وربطات الشعر، قبل أن يتم اكتشاف فراشي الأسنان داخل بطنها.

وتم إزالة ثلث الأمعاء الدقيقة وحوالي 20 سم من الأمعاء الغليظة للفتاة خلال العملية، وهي الآن تتعافى في المستشفى بعد الجراحة. لكن الأطباء يقولون إنها بحاجة إلى المزيد من العمليات الجراحية في المستقبل القريب.

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