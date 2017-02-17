فرنسا : محادثات جنيف ستفشل في النهاية إذا لم تستخدم روسيا نفوذها على نظام الأسد

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرو، اليوم الجمعة، إن محادثات جنيف ستفشل في النهاية إذا لم تستخدم روسيا نفوذها على النظام السوري وإيران لوقف وصف كل معارضي الأسد بأنهم “إرهابيون”.

وفي إشارة إلى مفاوضات جنيف، قال وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين عقب اجتماع ضم الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا: “لا ينبغي التقليل من قدر الصعوبات والمخاطر”، محذرا روسيا وإيران من الاعتقاد بأن حكومة الأسد سيمكنها إعادة السيطرة في يوم ما على كامل الأراضي السورية.

وفي الوقت نفسه أكد إيرولت اعتقاده بأنه باستطاعة روسيا أن تلعب دورا بناء في سورية، وقال: “ينبغي أن تتوقف روسيا عن النظر إلى أعضاء المعارضة السورية باعتبارهم إرهابيين”. (REUTERS)

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