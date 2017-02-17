لماذا ستوقف ” سوني ” خدمة ” بلاي ستيشن ناو ” عن معظم أجهزتها ؟

أعلنت #سوني عن عزمها إيقاف خدمتها السحابية لبث الألعاب “#بلاي_ستيشن_ناو” عن مجموعة واسعة من مستخدمي أجهزتها، وأبرزهم مستخدمو جهاز الألعاب “بلاي ستيشن 3″، وذلك في وقت لاحق هذا العام.

وأوضحت سوني، عبر مدونة بلاي ستيشن الرسمية، أن خدمة “بلاي ستيشن ناو” ستدعم فقط أجهزة “بلاي ستيشن 4″، وأجهزة الحاسوب الشخصية العاملة بنظام “ويندوز.”

وسيتم إيقاف خدمة بث الألعاب عن أجهزة “بلاي ستيشن 3″ و”بلاي ستيشن فيتا” و”بلاي ستيشن تي في” وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية ، إلى جانب أجهزة تلفاز سوني من موديلات 2013 و2014 و2015، وذلك في يوم الخامس عشر من أغسطس المقبل.

وستتوقف الخدمة كذلك عن العمل في شهر أغسطس عن أجهزة تلفاز سامسونغ الذكية، ومشغلات الأقراص سوني بلوراي، فيما ستتوقف الخدمة مبكراً عن أجهزة تلفاز سوني من موديلات 2016، وذلك في الأول من أبريل القادم.

وبررت سوني قرارها برغبتها في التركيز عند تطوير الخدمة على دعم أجهزة الحاسوب الشخصية العاملة بنظام “ويندوز”، وعلى أجهزة “بلاي ستيشن 4″، وذلك لتقديم تجربة استخدام أفضل للخدمة أمام مستخدمي هذه الأجهزة.

ونصحت الشركة المشتركين في خدمة “بلاي ستيشن ناو”، من مستخدمي الأجهزة التي لن يتم دعمها مستقبلاً، بتعطيل خيار التجديد التلقائي لاشتراكاتهم، وذلك لتفادي تجديد الاشتراك قبل إلغاء دعم الخدمة بفترة قليلة.

يذكر أن سوني كانت قد أطلقت خدمة بث الألعاب السحابية “بلاي ستيشن ناو” لأول مرة في 2014، وهي خدمة تتيح للمستخدمين، عقب دفع اشتراك شهري، لعب عدد كبير من الألعاب على أجهزة مختلفة عبر الإنترنت.

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