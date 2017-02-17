مارسيليا يغلق الباب أمام برشلونة بتجديد عقد لوبيز

أعلن نادي #مارسيليا الفرنسي لكرة القدم تجديد عقد لاعب خط وسطه #ماكسيم_لوبيز (19 عاماً) لمدة 4 أعوام.

وبدأ لوبيز المشاركة كلاعب أساسي ضمن صفوف مارسيليا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقد حظي باهتمام برشلونة الإسباني الذي تردد أنه بدأ في تجهيز عرض لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكرته شبكة “إي.إس.بي.إن”.

لكن مارسيليا أكد تمسكه بلاعب المنتخب الفرنسي للشباب (تحت 20 عاماً) من خلال تجديد العقد معه حتى يونيو (حزيران) 2021.

وخلال 18 مباراة بالدوري، سجل لوبيز هدفاً وصنع 4 أهداف لمارسيليا الذي يحتل المركز السادس في المسابقة بفارق 22 نقطة خلف المتصدر موناكو. ( DPA )

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