مسؤول نظامي : مليار و 400 مليون تم دفعها كتعويضات للمواطنين المتضررين ” خلال الأحداث الجارية “

قال عضو اللجنة الفرعية في “محافظة دمشق” (النظام)، نزيه بهاء الدين، إن التعويضات المصروفة للمواطنين المتضررين “خلال الأحداث الجارية”، منذ بدء عمل اللجنة في بداية 2012 حتى الآن بلغت مليار و400 مليون ليرة، وتم صرف نحو 100 مليون ليرة منها خلال 2016.

ولفت بهاء الدين، إلى وجود شيكات جاهزة للصرف تقدّر بـ250 مليون ليرة، تنتظر مراجعة أصحابها لاستلام مستحقاتهم من التعويضات.‏

وأضاف عضو اللجنة، أن عدد الطلبات المقدّمة إلى لجنة تعويض الأضرار الناجمة عن الأحداث الجارية في مدينة دمشق، بلغ منذ بداية عمل اللجنة حتى نهاية العام الماضي 25 ألف طلب، تتضمّن الأضرار الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية والسيارات.

وبيّن، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام أنه “تم رفع جداول طلبات المواطنين المتضرّرين التي تم إجراء الكشف الحسي عليها عن الربع الأول من العام الجاري”.

وأنجزت الجهات المختصة مؤخراً قوائم لتعويض المتضررين خلال الأحداث الجارية في محافظة الحسكة، بمبالغ تصل إلى 840 مليون ليرة.

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية في تموز الماضي، أنها منحت المنشآت المتضررة العامة والخاصة تعويضات قدرها 54 مليار ليرة، وأكدت الوزارة أن الحكومة (النظام) تؤمّن أكثر من نصف الإغاثة للمتضررين، بالتشاركية مع المنظمات الأممية والدولية.

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