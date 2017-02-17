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مصادر عسكرية تركية : تطابق الآراء بين رئيس الأركان التركي #خلوصي_أكار ونظيره الأمريكي بشأن محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق (الأناضول)

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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