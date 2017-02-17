وزارة الغابات و شؤون المياه التركية : تركيا تؤمن مياه الشرب للسوريين في المناطق الآمنة

بدأت تركيا بتأمين مياه الشرب، للسوريين الذين يعيشون في المناطق الآمنة التي لا تشهد اشتباكات شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الغابات وشؤون المياه التركية، إن المديرية العامة للمياه، “حفرت 3 آبار لتأمين احتياجات السوريين في المناطق الآمنة من مياه الشرب”.

وأضاف أن أحد الآبار تم حفره في منطقة “جيلفا غوزو” بقضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي جنوبي البلاد، والاثنين الآخرين في المنطقة المقابلة لها في الجانب السوري.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تهدف لتقديم مياه الشرب، لسد احتياجات حوالي 35 ألف شخص من مياه الشرب في ريحانلي وداخل الأراضي السورية.

ونقل البيان تصريحات لوزير الغابات والمياه، ويسل أر أوغلو، حيث قال فيها إنهم يقومون ما في وسعهم من أجل المظلومين في سوريا.

وأضاف “لقد قدمت وزارتنا دعما بالمعدات والعمال، من أجل تأسيس أماكن المخيمات، والآن سنؤمن احتياجات إخواننا السوريين من المياه الخاصة للشرب والاستخدام، حتى الآن حفرنا 3 آبار 2 منها في سوريا وآخر في جيلفا غوزو، سوف نؤمن من هذه الآبار 3.5 مليون ليتر من المياه يوميا”. (ANADOLU)

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