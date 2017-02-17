وول ستريت جورنال : الإداراة الأميركية تنوي الدخول في مفاوضات دول عربية بغية تشكيل حلف ضد إيران

كشفت عدة صحف أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامي، يعتزم تشكيل نظام جيوسياسي جديد في الشرق الأوسط. ويتضمن النظام الجديد تشكيل حلف عسكري ضد إيران ومفاوضات للسلام، وذلك بمشاركة العديد من الدول العربية.

ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية يوم أمس الخميس عن مصادر لم تسمها أن إداراة ترامب تخطط لعقد قمة سلام في واشنطن وذلك بمشاركة الدول العربية الكبرى.

كما ذكرت صحيفة “ول ستريت جورنال” الأميركية أن الإداراة الأميركية الجديدة تنوي الدخول في مفاوضات مع العديد من الدول العربية بغية تشكيل حلف ضد إيران، شبيه بحلف الناتو، ويكون مدعوماً من الولايات المتحدة.

وحسب الصحيفة فإن إسرائيل ستشارك بالحلف استخباراتياً.

وقد استندت الصحيفة في تقريرها على دبلوماسيين عرب، غير أنه لم تؤكد أي جهة -حتى الآن- ما أوردته الصحيفة.

بيّد أن الصحيفة اعتبرت تصريحات ترامب ونتيناهو على هامش زيارة الأخير لواشنطن الأربعاء الماضي مؤشراً على ما ذهبت إليه، إذ قال نتيناهو: “أعتقد أن فرصة كبيرة للسلام تأتي من نهج إقليمي، يضم شركاءنا الجدد من العرب”.

وأردف ترامب قائلاً: “إنه شيء مختلف تماماً، ولم يطرح للنقاش قبل اليوم. أنه إتفاق كبير ومهم. سيؤثر على العديد من البلدان ويضم منطقة كبيرة”. (DPA)

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