يد كريستيانو رونالدو تثير الجدل في هدف بنزيمة للمرة الثانية !

أثار اللاعب البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل عندما رفع يده لحظة الهدف الذي سجله زميله كريم بنزيمة، في الدقيقة 19 من المباراة التي فاز بها الملكي أمام ضيفه نابولي الإيطالي (3-1)، مساء الأربعاء على ملعب “سنتياغو برنابيو”، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشرت صحيفة “أس” الإسبانية ، صورة لكريستيانو رونالدو وهو يرفع يده وينظر لحكم الراية، عندما سجل كريم بنزيمة هدف التعادل لريال مدريد في مرمى نادي نابولي.

وتساءلت الصحيفة: هل هذه الحركة تدل على اعتراض كريستيانو رونالدو على هدف كريم بنزيمة اعتقادا منه أن الهدف ليس صحيحا؟.

وكان نفس الجدل قد أثير عن رونالدو عندما فعل نفس الحركة رافعاً يده وموجها نظره نحو حكم الراية في المباراة أمام نادي أتلتيك بيلباو في 23 أكتوبر الماضي، لحساب الدوري الإسباني، عندما سجل زميله ألفارو موراتا هدفاً في مرمى الفريق الباسكي.

وقد استغرب مقربين من النجم البرتغالي اثارة تلك الضجة في حادثة هدف موراتا بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، موضحين أن السبب الرئيسي لرفع يد كريستيانو رونالدو هو لتأكيد صحة الهدف وليس العكس.

نفس التبرير اذن يمكن ان تفسر به رفع رونالدو ليده في هدف بنزيمة اذ يكون قد رفعها استعداداً للتعبير عن الفرحة بعد التأكد من عدم رفع الحكم للراية.

عكس السير