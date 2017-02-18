أردوغان : النظام الرئاسي ليس نتاجاً لطموح شخصي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “مسألة النظام الرئاسي ليست نتاج لطموح شخصي، وإنما ورائها خبرات وآلام وتجارب سابقة امتدت لمئات الأعوام”.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشاريع الخدمية في ولاية ملاطيا وسط البلاد.

وتطرق الرئيس التركي إلى المشاريع التي افتتحها اليوم، مشيرًا إلى أن كلفة الاستثمارات فيها بلغت مليار و162 مليون ليرة تركية (نحو 320 مليون دولار أمريكي).

ولفت أردوغان إلى النقلة النوعية التي حققتها تركيا خلال السنوات الـ14 الأخيرة، وذكر أنها سددت في عام 2002، كل ديونها التي كانت عليها للبنك الدولي، والبالغة 23.5 مليار دولار.

وأضاف: “في تلك المرحلة كان البنك المركزي (التركي) يمتلك 27.5 مليار دولار، أمّا الآن فالاحتياطي ارتفع إلى ما بين 115 و 120 مليار دولار”.

وأردف: “كانت صادرات تركيا آنذاك 36 مليار دولار (سنوياً)، وارتفعت الآن إلى 143 مليار دولار، كما أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي كان 3 آلاف و500 دولار، والأن ارتفع الرقم إلى أكثر من 11 ألفا”.

وأضاف الرئيس التركي: “نعمل بكامل طاقتنا من أجل جعل تركيا في المكان الذي تستحقه في العالم”.

وفي 21 يناير/كانون ثانٍ الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. (ANADOLU)

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