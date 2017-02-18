ألمانيا : إرتفاع عدد البريطانيين الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية

ارتفع عدد البريطانيين الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بشكل ملحوظ بعد التصويت بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما أعلنته السلطات المختصة بتلقي طلبات التجنيس في ألمانيا، اليوم السبت.

وأوضحت هذه السلطات أن عدد الطلبات وعدد عمليات التجنيس ارتفعت بشكل ملموس في هامبورغ على سبيل المثال وفي أجزاء من برلين.

وتقدم في ميونيخ 144 بريطانياً للحصول على الجنسية الألمانية وذلك في الفترة بين الإعلان عن نتيجة التصويت في الاستفتاء البريطاني وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، ويعادل هذا العدد ستة أضعاف عدد المتقدمين في نفس الفترة من العام الماضي.

وتقدم 44 بريطانياً في العام الماضي للحصول على الجنسية الألمانية في مدينة هايدلبرغ التي تتسم بطابع دولي، فيما لم يتقدم بريطاني واحد بهذا الطلب في عام 2015.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن عدد البريطانيين الذين تقدموا في ولاية هيسن للحصول على الجنسية الألمانية في الفترة بين مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي حتى الثالث عشر من شباط/ فبراير الجاري بلغ 135 شخصاً، ويعادل هذا العدد تقريبا مجموع أعداد المتقدمين في عامي 2014 و2015.

ويسعى البريطانيون المتقدمون بهذه الطلبات إلى ضمان الاحتفاظ بمزايا عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال حملهم لجواز السفر الألماني. ويعيش في ألمانيا نحو 106 آلاف بريطاني. (DPA)

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