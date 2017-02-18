ألمانيا : العثور على طنين و نصف من الأسلحة في منزل مواطن !

قام رجل ألماني بجمع أكثر من طنين ونصف من الاسلحة والذخائر والقطع الأخرى داخل منزله بمدينة بينيبيرج في شمال ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها عثرت خلال تفتيش منزل الرجل على 114 قطعة سلاح و71 ألف طلقة ذخيرة حية وطن ونصف من أحزمة صف الرصاص ومن المقذوفات. كما عثرت أيضا على عدد كبير من الأسلحة البيضاء وعشرات الكيلوغرامات من المواد كيميائية التي تستخدم في إنتاج الذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على الرجل، 62 عاما، قبل أن يتم إطلاق سراحه لانتهاء التحقيق معه بتهمة إعاقة التفتيش.

وقالت الشرطة إن على الرجل، 62 عاما، أن يسلم جميع ممتلكاته رسميا للسلطات لأنه لم يعد يمتلك الوثائق اللازمة بموجب قانون الأسلحة. (DPA)

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