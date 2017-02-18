ألمانيا : القبض على لاجئ سوري مشتبه بممارسته الجنس مع فتاة ألمانية قاصر

ألقت الشرطة الألمانية، أول أمس الخميس، على لاجئ سوري مشتبه بـ “ممارسته الجنس مع فتاة ألمانية تبلغ من العمر 12 عاماً”، في بلدة باد كيسينغن وسط جنوب ألمانيا.

موقع القناة الإذاعية والتلفزيونية البافارية (BR) قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري الذي يبلغ من العمر 18 عاماً كوّن صداقة مع الفتاة والتقيا عدة مرات في أحد مراكز إيواء للاجئين في المدينة.

وأضاف الموقع، أن التحقيقات الحالية أفضت إلى أن الشاب مارس الجنس مع الطفلة المولودة في ألمانيا، في نهاية كانون الثاني الماضي.

وختم الموقع بالقول، إن المباحث الجنائية أصدرت أمراً يوم الأربعاء بالقبض على الشاب بتهمة الاعتداء الجنسي ثم اعتقلته الشرطة صباح الخميس واقتيد إلى السجن، وما زالت التحقيقات مستمرة معه.

عكس السير