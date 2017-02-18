ألمانيا تتحدث عن حزمة إنقاذ دولية ثالثة لليونان

ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير غير مُسند إلى مصدر معروف، أن «صندوق النقد الدولي» من المرجح أن يساهم بما يصل إلى خمسة بلايين يورو (5.33 بليون دولار) في حزمة الإنفاذ المالي الثالثة لليونان التي انتقدت قبل أيام تقريراً للصندوق شكّك في قدرتها على معالجة الديّن.

وقالت المجلة أن المقرضين يتوقعون حالياً مساهمة بهذا الحجم بعدما كانوا يأملون في البداية أن يصل حجم المساهمة إلى 16 بليون يورو.

ومع أن مشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ غير مؤكدة، قالت ناطقة باسم وزارة المال الألمانية أن برلين تعتبر مشاركة الصندوق ضرورية.

وذكر تقرير «دير شبيغل» أن «صندوق النقد» يشارك الآن المقرضين الأوروبيين الرأي بأن على اليونان أن تحقق فائضاً مبدئياً في الموازنة نسبته 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكي تحصل على مساعدات جديدة.

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الخدمات المالية في الاتحاد فالديس دومبروفسكيس من أن «إطالة أمد عملية مراجعة الإصلاحات في الدولة المثقلة بالديون سيقود إلى حال من عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو».(REUTERS)

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