ألمانيا : شولتز يتفوق على ميركل في أحدث استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة، أن مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات الاتحادية، مارتن شولتز، التي تجرى في سبتمبر (أيلول) سيتغلب على المستشارة أنجيلا ميركل، إذا كان الاقتراع يعتمد على التصويت المباشر لاختيار من يقود البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “فالن” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد.دي.إف) أن 49% من الألمان يريدون رئيس البرلمان السابق شولتز ليكون مستشارهم القادم فيما يفضل 38% من الناخبين بقاء ميركل في منصبها.

والنتائج تمثل تغيراً بالمقارنة باستطلاعات أجريت في نهاية يناير (كانون الثاني) عندما أظهر ذات الاستطلاع أن ميركل ستحصل على 44% مقارنة بحصول شولتز على 40%، وفقاً لما ذكرته “زد.دي.إف”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهر استطلاع آخر إن شولتز سيتغلب على ميركل.

وعلى مدار سنوات كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي – الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم- يأتي بعد ائتلاف ميركل المحافظ في استطلاعات الرأي لحين أحيا ترشيح شولتز التأييد للحزب الذي فاز في الانتخابات في آخر مرة في عهد جيرهارد شرودر في 2002.

ويود 30% ممن شملهم الاستطلاع تشكيل ائتلاف يميل نحو اليسار بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبمشاركة حزب الخضر والحزب اليساري الألماني، فيما عارض 44% تولي مثل هذا الائتلاف مقاليد الحكم وفقاً للاستطلاع.

وشمل الاستطلاع 1231 شخصاً وأجري في الفترة بين 14 و 16 فبراير (شباط). (REUTERS)

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