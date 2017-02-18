إبنا رئيس أمريكا يزوران دبي لافتتاح ” ملعب ترامب للغولف “

يزور ابنا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، للمساعدة في الافتتاح الكبير لملعب ترامب للغولف في دبي، وفقاً لمنظمي الحدث.

وسيكون دونالد جونيور وإريك ترامب ضيفي الشرف في الافتتاح الذي تنظمه شركة “داماك” العقارية الإماراتية، المطور المحلي وراء ملعب الغولف الجديد الذي يحمل اسم منظمة ترامب. وتعد الشركة الإمارتية بأن الحفل سيكون “أمسية لن تُنسى”.

ويُدير ابنا ترامب الآن مؤسسة والدهما التجارية المهولة، في نظام يقول النقاد إنه فشل في وضع مسافة كافية بين الرئيس وشركته الخاصة.

وفي دبي، التحضيرات لحفل الافتتاح على قدم وساق، إذ ظهرت لافتات تحمل اسم ترامب في جميع أنحاء المدينة.

ويُشار إلى أن الملعب هو جزء من استثمار عقاري أكبر تبلغ قيمته 6 مليار دولار مملوك من قبل شركة “داماك،” وتُستخدم علامة ترامب التجارية بموجب اتفاقية ترخيص.

المجمع الضخم يضم النادي ومباني سكنية وفلل تُباع بما يصل إلى 9.5 مليون دولار.

وقال نائب الرئيس الأول في شركة داماك، نيال ماكلوغلين، إن “هذا التعاون بدأ منذ أربع سنوات”، مضيفاً: “أردنا أن نبني مجتمعاً للغولف من شأنه أن يكون مميزاً.” (CNN)

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