الإمارات : شرطة دبي تفتح تحقيقاً حول صور “ سيلفي ” خطيرة لعارضة أزياء روسية

بدأت الجهات المعنية في #دبي، تحقيقا بشأن واقعة انتشار فيديو الخميس الماضي ، على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولته صحف أجنبية مثل الـ”ديلي ميل”، يظهر فتاة تدعى “فيكي.أ”، وهي روسية تبلغ 23 عامًا، وتعمل عارضة أزياء، متواجدة في زيارة لدبي، متدلية من أعلى أحد الأبراج في منطقة المارينا، لالتقاط “سيلفي”.

وصورت الفتاة “سيلفي” بعدة مشاهد خطرة، وهي تتسلق أعلى البرج وآخر يمسك يدها، وفي صورة أخرى تظهر وهي تميل من أعلى سور البرج للخارج في مشهد مرعب للغاية، بخلاف تصوير فيديو كامل لمحاولتها الصعود والنزول في مشاهد تصويرية مرعبة.

وكانت شرطة دبي قد حذرت في وقت سابق من مثل هذه الأفعال الخطرة، من دون إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التأمينية المطلوبة لحماية حياة محبي ممارسي تلك الهواية وفقا لصحيفة الخليج ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز مطلقًا ممارسة تلك الأفعال إلا من أماكن مؤمّنة بالكامل من قبل الجهات المختصة في الإمارة، والتحضير المسبق لها بالتنسيق مع تلك الجهات.

وقال إن ممارسة هذا الأمر من أي مكان يعد مجرّمًا وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، لأنها تندرج تحت بند “تعريض الحياة للخطر”، ولفت أنه في حال عدم إخطار السلطات المختصة بالرغبة في التصوير، يتم تسجيل قضية بمخالفة القوانين والأنظمة لمرتكب الواقعة وتعريض حياته للخطر.

وأوضحت شرطة دبي وغيرها من الجهات المختصة في الإمارة، أنّ لديها من الإمكانات التأمينية، والكوادر المدربة لتأمين محبي تلك الهواية شريطة أن يتم الإخطار المسبق لتلك الجهات لاتخاذ أجراءاتها التأمينية للحفاظ على حياتهم، وتوفير كل الإمكانات التي تساهم في استمتاعهم بهواياتهم، كما أنه من غير المعقول أن يقدم أي شخص من تلقاء نفسه على ارتكاب مثل هذه الأفعال الخطرة التي قد تفقده حياته في لحظة.

وكانت “فيكي” قد نشرت مؤخرًا صورًا وفيديو على صفحتها على “انستغرام” حيث يتابعها نحو 3 ملايين متابع، وأكدت أنها التقطت تلك الصور في دبي مع اثنين من فريق العمل معها، أحدهما من كان يمسك بيدها أثناء قيامها بالحركات الخطرة، والآخر كان يقوم بتصويرها فيديو.

وتناولت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الواقعة وأكدت أن الفيديو حاز نسبة مشاهدات كبيرة في العالم، ولكن التعليقات التي وردت على الفيديو كانت أكثرها سلبية، نظرًا لأن الفتاة قامت ببعض الحركات المرعبة أثناء جلسة التصوير.

ولم توضح الفتاة على صفحتها ما إذا كانت حصلت على تصريح مسبق بالأمر من عدمه، بل أكدت أنها كانت تشعر بخوف شديد أثناء قيامها بالفعل.

عكس السير