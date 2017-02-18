الشرطة السويدية تعتقل 8 أشخاص لحيازة و توزيع صور إباحية لأطفال

ذكر ممثلو الادعاء السويدي ، أن الشرطة اعتقلت ثمانية رجال الأسبوع الجاري للاشتباه في حيازة وتوزيع صور إباحية لأطفال.

وقالت النيابة العامة إن أربعة من المشتبه فيهم سوف يمثلون، في جلسات استماع في تلك الجرائم ويشتبه أيضاً في أن أحد المشتبه فيهم اغتصب قاصراً.

وقال ممثلو الادعاء إن رجلاً أخلي سبيله بعد استجوابه ، وحصلت الشرطة على تسجيلات لمحادثات هاتفية في إطار التحقيق.

وقالت المدعية رينا ديفجون إن التحقيق يمكن أن تتسع دائرته نظراً للتعرف على مشتبه فيهم آخرين حيث أنهم اتصلوا برقم تليفوني مشترك تمكنت الشرطة من مراقبته.

وأضافت: ” لقد ناقشوا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال “.

وذكرت صحيفة “داجنز نيهتر” التي تصدر في ستوكهولم أن الشرطة داهمت عدة مواقع في وسط السويد يومي الأربعاء والخميس لتأمين الأدلة.

وقالت الصحيفة إن التحقيق بدأ العام الماضي، وأن المشتبه فيهم رجال وتتراوح أعمارهم من 50 إلى 70 عاماً.

وأحد المشتبه فيهم كان أدين سابقاً بالاعتداء على صبية، وأفرج عنه من وحدة الطب النفسي في 2015 . ( DPA )

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