بالفيديو .. إسبانية تلد توأماً و هي في الـ 64 من عمرها !

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 64 عاما، توأما، ولد وبنت، وهما بصحة جيدة في مستشفى شمالي #إسبانيا.

ووضعت المرأة مولوديها في مستشفى ريكوليتاس، في مدينة برغوس، بعد عملية قيصرية، حيث أن الولادة القيصرية هي الطريقة الأكثر أمنا في مثل هذه الحالات النادرة.

ونشرت المستشفى شريط فيديو لعملية الولادة، ووفقا لوسائل إعلام إسبانية فإن الأم خضعت لعلاج لتعزيز الخصوبة في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن الأم أنجبت بنتاً عام 2012، إلا أنها أخذتها إلى دار للرعاية الاجتماعية بسبب الظروف الاقتصادية للأسرة بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية ، ويشير أخصائيون اجتماعيون إلى أن البنت نشأت في عزلة، وكانت ترتدي ملابس متواضعة، وتعاني من سوء نظافتها الشخصية.

وصدر عن المستشفى تصريح جاء فيه أن عملية الولادة جرت دون أية مضاعفات، وأن الأم ووليديها بصحة جيدة، وما يزالون في المستشفى، وأن وزن الولد 2.4 كلغ ووزن البنت 2.2 كلغ، ولم يُتخذ قرار بشأن مستقبل التوأم حتى الآن.

وهذه ليست الحالة الأولى في إسبانيا، حيث سبق وأن أنجبت امرأتان إسبانيتان أخريان، في الستينيات من عمرهما، أطفالا أصحاء خلال السنوات الأخيرة.

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