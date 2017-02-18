بالفيديو .. سعوديون ينقذون مقيماً مصرياً من الغرق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تطوع عدة شبان لإنقاذ وافد، احتُجزت شاحنة نقل متوسطة كان يستقلها داخل مجرى السيل، في إحدى مناطق السعودية.

ويتضح من خلال المقطع الذي نشرته اليوم السبت صحيفة أنحاء السعودية، مبادرة أحد الشبان بتعريض نفسه للخطر والسباحة داخل السيل إلى الشاحنة، حاملاً معه حبلاً ربطه على الشاحنة وتعلق به عائداً إلى رفاقه.

وبعد ذلك طلب الشبان من الوافد التعلق بالحبل كما فعل زميلهم بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ليتمكن من الخروج بأمان من مجرى السيل، وقام الشبان عقب ذلك بطمأنته وتهنئته على السلامة، في حين لم تذكر الصحيفة السعودية المزيد من التفاصيل حول مكان وزمان وقوع هه الحادثة.

يُذكر أن السيول اجتاحت عدداً من المناطق السعودية خلال الأسبوع الماضي، وتسبّبت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة فجر أمس الجمعة في انجراف جزء من الخط الحديدي وانقلاب القطار الذي يقل كان يقل نحو 200 راكباً بمنطقة الدمام السعودية.

عكس السير