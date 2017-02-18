بالفيديو .. فتاة سعودية تصور مقطع فيديو لسائق يتحرش بها !

وثقت فتاة سعودية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق أثناء محاولة التحرش بها.

وظهر في المقطع، الذي يبدو أنها نشرته على “#سناب_شات” الخاص بها، سائق سيارة أجرة، من الجنسية الآسيوية، يحاول التحرش بالفتاة وجذبها من عباءتها بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، فيما كانت الفتاة تحمل بيدها وردة حمراء ولا يبدو عليها السخط أو الخوف من تصرف السائق.

وطالب مغردون غاضبون على موقع التواصل “تويتر” بمحاسبة سائق التاكسي والفتاة معا، لأسلوبها في نشر المقطع واتهامها بأنها ربما أثارت السائق، الذي سيصبح خطرا على كل راكبة تذهب معه لاحقا.

عكس السير